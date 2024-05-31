Кубок Стэнли: Флорида вышла вперед в серии с Рейнджерс
Вашему вниманию результат матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на пятнцу, 31 мая, состоялся пятый матч в финальной серии Запада плей-офф НХЛ.
Флорида в очередной раз обыграла Эдмонтон и повела в серии.
Результат матча плей-офф НХЛ за 30 мая
Рейнджерс – Флорида – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
1:0 – 22 Крайдер (Зибанежад)
1:1 – 28 Форслинг (Экблад, Беннетт)
1:2 – 50 Лунделль (Луостаринен)
1:3 – 58 Беннетт ()
2:3 – 59 Лафреньер (Крайдер, Зибанежад)
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