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Кубок Стэнли: Флорида вышла вперед в серии с Рейнджерс

Вашему вниманию результат матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:15
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на пятнцу, 31 мая, состоялся пятый матч в финальной серии Запада плей-офф НХЛ.

Флорида в очередной раз обыграла Эдмонтон и повела в серии.

Результат матча плей-офф НХЛ за 30 мая

Рейнджерс – Флорида – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

1:0 – 22 Крайдер (Зибанежад)

1:1 – 28 Форслинг (Экблад, Беннетт)

1:2 – 50 Лунделль (Луостаринен)

1:3 – 58 Беннетт ()

2:3 – 59 Лафреньер (Крайдер, Зибанежад)

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