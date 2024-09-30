Предсезонные матчи НХЛ: Юта разгромила Колорадо, Даллас обыграл Миннесоту
Прошли очередные матчи в рамках подготовки к регулярному сезону.
Команды НХЛ продолжают готовиться к регулярному сезону, который стартует же через несколько дней.
Сегодня в ночь с 29 на 30 сентября прошло 3 поединка. Юта победила Колорадо, Далас разобрался с Миннесотой, а Питтсбург спокойно обыграл Оттаву
Миннесота - Даллас 2:4
Шайбы: Гудро, 51, Бойд, 52 - Хюрю, 6, Станковен, 32, 46, Блэквелл, 58
Колорадо - Юта 3:6
Шайбы: Вуд, 13, Малински, 22, Ритчи, 52 - Гантер, 18, 27, Хебиг, 33, Доун, 39, Келлер, 55, Макбейн, 58
Оттава - Питтсбург 2:5
Шайбы: Казинс, 4, Штюцле, 12 - Кросби, 8, 47, Малкин, 34, 39, 57
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!