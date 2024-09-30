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Предсезонные матчи НХЛ: Юта разгромила Колорадо, Даллас обыграл Миннесоту

Прошли очередные матчи в рамках подготовки к регулярному сезону.
Сегодня, 07:31
Колорадо - Юта / Getty Images
Колорадо - Юта / Getty Images

Команды НХЛ продолжают готовиться к регулярному сезону, который стартует же через несколько дней.

Сегодня в ночь с 29 на 30 сентября прошло 3 поединка. Юта победила Колорадо, Далас разобрался с Миннесотой, а Питтсбург спокойно обыграл Оттаву

Миннесота - Даллас 2:4

Шайбы: Гудро, 51, Бойд, 52 - Хюрю, 6, Станковен, 32, 46, Блэквелл, 58

Колорадо - Юта 3:6

Шайбы: Вуд, 13, Малински, 22, Ритчи, 52 - Гантер, 18, 27, Хебиг, 33, Доун, 39, Келлер, 55, Макбейн, 58

Оттава - Питтсбург 2:5

Шайбы: Казинс, 4, Штюцле, 12 - Кросби, 8, 47, Малкин, 34, 39, 57

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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