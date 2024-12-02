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Хоккей

НХЛ: Бостон разгромил Монреаль, Анахайм лишь в серии буллитов дожал Оттаву

Вашему вниманию результаты регулярного сезона национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:58
Бостон - Монреаль / Getty Images
Бостон - Монреаль / Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 4 матча вечером 1 декабря и еще один в ночь с 1 на 2 декабря.

Зрители увидели два разгрома, а в одном из поединков даже была серия буллитов.

Детройт - Ванкувер 4:5

Шайбы: Берггрен, 13, Дебринкет, 26, Расмуссен, 32, Тарасенко, 34 - Дебрюск, 21, 22, Зутер, 37, Браннстрем, 56, Дебрюск, 54

Бостон - Монреаль 6:3

Шайбы: Макавой, 11, 21, Пастрняк, 12, Койл, 13, 41, Кепке, 57 - Кофилд, 25, 46, Гайнеман, 42

Чикаго - Коламбус 3:6

Шайбы: Бедард, 2, Смит, 23, Фолиньо, 48 - Проворов, 4, Джонсон, 11, Монахен, 24, Фаббро, 43, Марченко, 50, Воронков, 58

Даллас - Виннипег 3:1

Шайбы: Джонстон, 17, Марчмент, 52, Хинц, 59 - Лаури, 3

Анахайм - Оттава 3:3 (буллиты - 2:0)

Шайбы: Ватрано, 14, 44, Лакомб, 19 - Ткачак, 17, 21, Казинс, 45

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