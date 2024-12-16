НХЛ: Торонто камбекнул против Баффало, Вегас обыграл Миннесоту
В ночь на понедельник, 16 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 декабря
Чикаго – Айлендерс – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
1:0 – 9 Михеев (Аллан, Терявяйнен)
1:1 – 18 Пулок ()
2:1 – 19 Холл (Влашич, Терявяйнен)
2:2 – 22 Хольмстрем (Маклин, Энгвалл)
3:2 – 35 Терявяйнен (Влашич, Бедард)
3:3 – 41 Добсон (Цыплаков, Нелсон)
4:3 – 59 Бедард (Донато)
5:3 – 59 Мерфи ()
Каролина – Коламбус – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
1:0 – 8 Ахо (Джарвис)
2:0 – 19 Каррье (Мартинук, Дж.Стаал)
2:1 – 35 Воронков (Проворов, Марченко)
3:1 – 37 Мартинук (Орлов, Дж.Стаал)
4:1 – 46 Котканиеми (Уокер, Нечас)
Торонто – Баффало – 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
0:1 – 1 Куинн (Байрэм, Петерка)
0:2 – 2 Так (Томпсон, Бенсон)
1:2 – 15 Доми (Макмэнн, Робертсон)
1:3 – 29 Куинн (Самуэльссон, Петерка)
2:3 – 31 Робертсон (Доми, Макмэнн)
3:3 – 32 Таварес (В. Нюландер, Мэттьюс)
4:3 – 33 Таварес (Экман-Ларссон, Танев)
5:3 – 57 Таварес (Марнер, Найз)
Миннесота – Вегас – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
1:0 – 1 Капризов (Зукарелло-Асен)
1:1 – 9 Олофссон (Айкел, Теодор)
1:2 – 26 Теодор (Стоун, Айкел)
2:2 – 36 Капризов (Зукарелло-Асен, Фэйбер)
2:3 – 43 Олофссон (Дорофеев, Карлссон)
Сент-Луис – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
1:0 – 18 Бучневич (Томас, Нейборс)
2:0 – 26 Кайру (Шенн, Торопченко)
3:0 – 30 Томас ()
3:1 – 50 Берард ()
3:2 – 51 Кайлле (Хитил, Лафреньер)
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