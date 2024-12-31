НХЛ: Флорида и Сиэтл накидали по пять шайб своим соперникам
В ночь на вторник, 31 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча матчей.
Результаты матчей НХЛ за 30 декабря
Флорида – Рейнджерс – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
1:0 – 3 Луостаринен (Форслинг)
2:0 – 5 Самоскевич (Балинскис, Куликов)
2:1 – 34 Хитил (Берард)
2:2 – 36 Линдгрен (Кэррик, Фокс)
3:2 – 36 Боквист (Балинскис, Лунделль)
3:3 – 45 Крайдер (Трочек, Панарин)
4:3 – 51 Боквист (Боквист)
5:3 – 59 Барков ()
Виннипег – Нэшвилл – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 37 Демело (Стэнли, Баррон)
2:0 – 53 Виларди (Коннор, Элерс)
3:0 – 54 Виларди (Элерс, Коннор)
Сиэтл – Юта – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
0:1 – 8 Кули (Шмалц, Келлер)
1:1 – 18 Гурде (Шварц, Эванс)
2:1 – 18 Бураковски (Ларссон, Шварц)
2:2 – 39 Керфут (Коул, Карконе)
3:2 – 47 Шварц (Какко)
4:2 – 51 Бенирс (Данн, Какко)
5:2 – 58 Макканн (Бьоркстранн)
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