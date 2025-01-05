НХЛ: Вашингтон и Торонто устроили безумные перестрелки в своих матчах
В ночь на воскресенье, 5 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 4 января
Вашингтон – Рейнджерс – 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
0:1 – 7 Крайдер ()
1:1 – 18 Строум (Уилсон, Чикран)
2:1 – 22 Эллер (ван Римсдайк, Фегервары)
3:1 – 30 Манджипани (Сандин, Дауд)
3:2 – 36 Кэррик (Эдстрем)
4:2 – 38 Макмайкл (Манджипани, Строум)
4:3 – 48 Хитил (Шнайдер, Вааканайнен)
5:3 – 50 Овечкин (Строум)
5:4 – 53 Зибанежад (Смит)
6:4 – 54 Протас (Чикран, Дюбуа)
7:4 – 59 Уилсон (Фегервары, Овечкин)
Сан-Хосе – Нью-Джерси – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
1:0 – 17 Коваленко (Канин, Эклунд)
1:1 – 24 Хишир (Братт, Джек Хьюз)
2:1 – 41 Селебрини (Граф, Смит)
2:2 – 45 Коттер (Люк Хьюз)
3:2 – 59 Сиси (Веннберг)
Виннипег – Детройт – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
0:1 – 6 Ларкин (Зайдер, Рэймонд)
0:2 – 24 Рэймонд (Кэйн, Зайдер)
1:2 – 25 Моррисси (Нидеррайтер, Шайфли)
1:3 – 47 Дебринкет (Кэйн)
2:3 – 56 Элерс (Наместников, Пионк)
2:4 – 59 Ларкин (Зайдер, Рэймонд)
Колорадо – Монреаль – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:2)
1:0 – 9 Рантанен (Макар, Маккиннон)
1:1 – 53 Кофилд (Хатсон, Сузуки)
Каролина – Миннесота – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 13 Зукарелло-Асен (Болди, Росси)
0:2 – 31 Эрикссон Эк (Росси, Зукарелло-Асен)
0:3 – 49 Болди (Брудин, Росси)
0:4 – 57 Зукарелло-Асен (Росси, Болди)
Коламбус – Сент-Луис – 6:4 (1:0, 1:0, 4:4)
1:0 – 19 Воронков (Проворов, Веренски)
2:0 – 22 Марченко (Джонсон, Монахан)
3:0 – 43 Пююхтия (Монахан, Проворов)
3:1 – 44 Кайру (Шенн, Холлоуэй)
4:1 – 45 Фантилли (Фаббро, Веренски)
4:2 – 46 Фаулер (Кайру, Холлоуэй)
5:2 – 47 Воронков (Харрис, Монахан)
5:3 – 52 Парайко (Тексье, Бучневич)
5:4 – 56 Шенн (Нейборс, Фаулер)
6:4 – 59 Оливер (Силлинджер, Проворов)
Торонто – Бостон – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
1:0 – 3 Маккейб (Танев, Марнер)
2:0 – 23 Найз (Марнер, Мэттьюс)
2:1 – 23 Гики (Койл, Заха)
2:2 – 38 Фредерик (Макэвой)
3:2 – 43 Найз (Марнер, Таварес)
3:3 – 44 Пастрняк ()
4:3 – 45 Найз (Маккейб, Мэттьюс)
5:3 – 57 Марнер (Найз)
5:4 – 58 Пастрняк (Макэвой, Заха)
6:4 – 59 Мэттьюс (Найз, Марнер)
Даллас – Юта – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 21 Бенн (Дюшен, Джонстон)
1:1 – 21 Маччелли (Бьюгстэд, Крауз)
2:1 – 30 Бек (Лундквист, Хюрю)
2:2 – 33 Маччелли (Коул, Керфут)
3:2 – 63 Харли (Джонстон, Дюшен)
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
0:1 – 1 Хедман (Генцел, Пойнт)
1:1 – 7 Андерсон (Дано)
2:1 – 54 Кемпе (Тюркотт)
Сиэтл – Эдмонтон – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
0:1 – 1 Подколзин (Арвидссон, Драйзайтль)
0:2 – 5 Скиннер (Райан, Капанен)
0:3 – 31 Нюджент-Хопкинс (Кулак, Браун)
1:3 – 35 Стивенсон ()
2:3 – 47 Шварц (Какко, Данн)
2:4 – 58 Драйзайтль (Бушар, Арвидссон)
Вегас – Баффало – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
1:0 – 4 Лачински (Уайтклауд, Хауден)
2:0 – 12 Стоун (Пирсон, Айкел)
3:0 – 47 Айкел (Хэнифин, Пирсон)
3:1 – 57 Цукер (Петерка, Далин)
Калгари – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
0:1 – 24 О′Райлли (Форсберг, Свечков)
0:2 – 31 О′Райлли (Форсберг, Маршессо)
1:2 – 38 Баклунд (Андерссон)
1:3 – 49 Свечков ()
1:4 – 58 О′Райлли (Сиссонс, Стэмкос)
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