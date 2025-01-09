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НХЛ: Вашингтон вырвал победу у Ванкувера, поражение Юты

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:50
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 9 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 января

Вашингтон – Ванкувер – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 19 Дюбуа (Макмайкл, Рой)
1:1 – 39 Гарланд (К. Хьюз, Шервуд)
2:1 – 64 Дюбуа (Протас)

Чикаго – Колорадо – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 6 Пярссинен ()
1:1 – 16 Михеев (Бедард)
2:1 – 30 Назар (Терявяйнен, Дак)
3:1 – 51 Бедард (Джонс, Бертуцци)

Юта – Флорида – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

0:1 – 21 Райнхарт (Барков, Ткачак)
0:2 – 41 Боквист (Лунделль, Верхэге)
1:2 – 53 Кули (Сергачев, Келлер)
1:3 – 58 Боквист (Форслинг)
1:4 – 59 Луостаринен (Ткачак)

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