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НХЛ: Детройт разгромил Сиэтл, Тампа уверенно обыграла Питтсбург

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:10
Детройт разгромил Сиэтл / Getty Images
Детройт разгромил Сиэтл / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 5 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 января

Детройт – Сиэтл – 6:2 (4:0, 2:1, 0:1)

1:0 – 3 Каспер (Рэймонд, Ларкин)
2:0 – 3 Комфер (Юханссон, Тарасенко)
3:0 – 6 Дебринкет (Зайдер, Рэймонд)
4:0 – 7 Кэйн (Копп, Густафссон)
5:0 – 24 Густафссон (Каспер, Тарасенко)
6:0 – 35 Ларкин (Зайдер, Кэйн)
6:1 – 38 Бьоркстранн (Данн, Шварц)
6:2 – 46 Бенирс (Какко, Шварц)

Каролина – Анахайм – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

0:1 – 9 Харкинс (Думулин, Нестеренко)
0:2 – 41 Готье (Лакомб, Мактавиш)
1:2 – 47 Свечников (Нечас, Ахо)
2:2 – 59 Джарвис (Бернс, Нечас)
2:3 – 61 Готье (Ватрано, Лакомб)

Оттава – Даллас – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 4 Робертсон (Дадонов, Хинтц)
1:1 – 23 Норрис (Дженсен, Батерсон)
2:1 – 23 Штюцле (Жиру, Сэндерсон)
3:1 – 41 Хаймор (Пинто, Казинс)
3:2 – 59 Дадонов (Станковен, Блэкуэлл)

Питтсбург – Тампа-Бэй – 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

1:0 – 14 Ракелль (Петтерссон, Раст)
1:1 – 26 Хэйгл (Лиллеберг, Сирелли)
1:2 – 36 Кучеров (Генцел, Хедман)
2:2 – 42 Хэйс (Кросби, Ракелль)
2:3 – 56 Кучеров ()
2:4 – 58 Сирелли (Хэйгл, Кучеров)
2:5 – 59 Пол (Макдона, Генцел)

Вегас – Миннесота – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 – 12 Хартман (Богосян)
1:1 – 25 Дорофеев (Теодор, Стоун)
2:1 – 44 Колесар (Руа, Уайтклауд)
3:1 – 55 Гертл (Теодор, Дорофеев)
4:1 – 57 Дорофеев (Гертл, Стоун)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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