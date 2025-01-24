НХЛ: Каролина переиграла Коламбус, Рейнджерс "уничтожили" Филадельфию
В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 11 матчей.
Среди результатов выделяются разгромы Коламбуса и Филадельфии.
Бостон - Оттава 2:0
Шайбы: Гики, 22, Пастрняк, 59
Детройт - Монреаль 4:2
Шайбы: Берггрен, 13, ДеБринкет, 19, Копп, 24, Ларкин, 27 - Дак, 25, Гупе, 31
Каролина - Коламбус 7:4
Шайбы: Джарвис, 22, 58, Робинсон, 27, Блейк, 28, Ахо, 29, Мартынюк, 31, Котканиеми, 51 - Джонсон, 7, Марченко, 9, Ван Римсдайк, 33, Воронков, 34
Рейнджерс - Филадельфия 6:1
Шайбы: Шнайдер, 9, Эдстрем, 10, Миллер, 24, Хитил, 35, Фокс, 56, Смит, 58 - Типпетт, 1
Миннесота - Юта 0:4
Шайбы: Хейтон, 1, 41, Келлер, 15, Краус, 34
Сент-Луис - Вегас 2:4
Шайбы: Кайру, 10, Томас, 56 - Стоун, 1, Олофссон, 9, Дорофеев, 26, Гертл, 59
Эдмонтон - Ванкувер 6:2
Шайбы: Хайман, 5, 21, Драйзайтль, 14, Хенрик, 15, Ньюджент-Хопкинс, 32, Капанен, 50 - Бесер, 32, Гронек, 35
Калгари - Баффало 5:2
Шайбы: Юбердо, 12, Кадри, 30, Пеллетье, 43, Шарангович, 57, Баклунд, 58 - Самуэльссон, 2, Томпсон, 7
Анахайм - Питтсбург 5:1
Шайбы: Мактавиш, 9, 42, Киллорн, 19, 57, Ватрано, 46 - Бантинг, 25
Сиэтл - Вашингтон 0:3
Шайбы: Протас, 24, Фрэнк, 38, Овечкин, 56
Сан-Хосе - Нэшвилл 5:6
Шайбы: Дюэр, 08, Ферраро, 16, Тран, 32, Зеттерлунд, Селебрини, 35 - Нюквист, 3, Новак, 4, Форсберг, 6, 21, Стамкос, 27, Свечков, 48
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