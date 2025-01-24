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НХЛ: Каролина переиграла Коламбус, Рейнджерс "уничтожили" Филадельфию

Состоялись очередные матчи регулярного сезона.
Сегодня, 09:42
Getty Images
Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 11 матчей.

Среди результатов выделяются разгромы Коламбуса и Филадельфии.

Бостон - Оттава 2:0

Шайбы: Гики, 22, Пастрняк, 59

Детройт - Монреаль 4:2

Шайбы: Берггрен, 13, ДеБринкет, 19, Копп, 24, Ларкин, 27 - Дак, 25, Гупе, 31

Каролина - Коламбус 7:4

Шайбы: Джарвис, 22, 58, Робинсон, 27, Блейк, 28, Ахо, 29, Мартынюк, 31, Котканиеми, 51 - Джонсон, 7, Марченко, 9, Ван Римсдайк, 33, Воронков, 34

Рейнджерс - Филадельфия 6:1

Шайбы: Шнайдер, 9, Эдстрем, 10, Миллер, 24, Хитил, 35, Фокс, 56, Смит, 58 - Типпетт, 1

Миннесота - Юта 0:4

Шайбы: Хейтон, 1, 41, Келлер, 15, Краус, 34

Сент-Луис - Вегас 2:4

Шайбы: Кайру, 10, Томас, 56 - Стоун, 1, Олофссон, 9, Дорофеев, 26, Гертл, 59

Эдмонтон - Ванкувер 6:2

Шайбы: Хайман, 5, 21, Драйзайтль, 14, Хенрик, 15, Ньюджент-Хопкинс, 32, Капанен, 50 - Бесер, 32, Гронек, 35

Калгари - Баффало 5:2

Шайбы: Юбердо, 12, Кадри, 30, Пеллетье, 43, Шарангович, 57, Баклунд, 58 - Самуэльссон, 2, Томпсон, 7

Анахайм - Питтсбург 5:1

Шайбы: Мактавиш, 9, 42, Киллорн, 19, 57, Ватрано, 46 - Бантинг, 25

Сиэтл - Вашингтон 0:3

Шайбы: Протас, 24, Фрэнк, 38, Овечкин, 56

Сан-Хосе - Нэшвилл 5:6

Шайбы: Дюэр, 08, Ферраро, 16, Тран, 32, Зеттерлунд, Селебрини, 35 - Нюквист, 3, Новак, 4, Форсберг, 6, 21, Стамкос, 27, Свечков, 48

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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