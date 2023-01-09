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Спортсмены ни в чем не виноваты: на росии испугались недопуска на Олимпиаду в Париже

На заявление бывшего члена МОК уже отреагировали на территории страны-террориста.
Сегодня, 18:52
Татьяна Тарасова / Getty Images
Татьяна Тарасова / Getty Images

К россиянам, похоже, стало приходить понимание того, что на Олимпийских играх в Париже в 2024 году их никто не ждет.

Вслух это мнение озвучил бывший член МОК Герхард Хайберг. Он подчеркнул, что даже если россия попытается попасть в Париж через Азию, их все равно не допустят. Их участие приведет к тому, что большинство участников объявит бойкот.

На это заявление норвежца отреагировала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее мнению, спортсмены ни в чем не виноваты и их не за что наказывать.

"Думаю, что он плохо знает спорт и является недалеким человеком. Я даже не думала о том, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Нужно, чтобы самые слабые заняли все места?"

Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать, я лично как тренер, которая 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали? - цитирует Тарасову Спорт-экспресс.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину большинство спортсменов поддержало боевые действия, как минимум своим молчанием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада

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