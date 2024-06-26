Костюк, Харлан и другие: Именитые украинские спортсмены приняли участие в откровенной фотосессии

Олимпийцы и паралимпийцы попали на страницы известного журнала.

Украинские спортсмены приняли участие в фотосессии для известного журнала Vogue.

Данная съемка была приурочена к грядущему старту Олимпийских и Паралимпийских игр, в которых примут участие множество представителей из нашей страны.

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Ввиду этого, звезды отечественного спорта попали на страницы нового выпуска журнала, представ в довольно откровенных образах.

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже, Франция, с 26 июля по 11 августа. В свою очередь проведение Паралимпиады запланировано с 28 августа по 8 сентября.

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