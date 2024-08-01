Бухов - о выступлении в квалификации Олимпиады: Болею, но свою работу надо выполнять

Украинский пловец, чемпион мира по дистанции 50 метров вольным стилем Владислав Бухов прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в своей "коронной дисциплине".

По словам Бухова, сейчас он болеет, но все равно нужно демонстрировать результаты.

"Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу".

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Также Владислав поделился мыслями о результатах других спортсменов.

Я где-то так и думал, что закроется квалификация на 21,9 секунды. Небыстрый бассейн? Он просто неглубокий и тяга намного меньше. Когда ты гребешь, твой гребок отталкивается от дна и идет к тебе. А когда бассейн глубокий, тогда это не так заметно.

Есть ли внимание от того, что приехал на Олимпиаду в статусе чемпиона мира? А я не обращаю внимание. Просто плаваю и все", - сказал Бухов.



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