"Почувствовала боль": Калинина рассказала о причине снятия с Олимпиады

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о причинах снятия с Олимпийских Игр.

По словам спортсменки, сегодня она почувствовала боль в горле и решила сняться, чтобы не было осложнений.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все это время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, - это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!" - сказала Калинина в комментарии для пресс-службы НОК Украины.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть расписание соревнований по теннису с участием украинцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!