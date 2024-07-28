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"Почувствовала боль": Калинина рассказала о причине снятия с Олимпиады

Ангелина очень расстроилась из-за невозможности принять участие в Играх.
Сегодня, 14:31
Ангелина Калинина / Instagram
Ангелина Калинина / Instagram

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о причинах снятия с Олимпийских Игр.

По словам спортсменки, сегодня она почувствовала боль в горле и решила сняться, чтобы не было осложнений.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все это время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, - это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!" - сказала Калинина в комментарии для пресс-службы НОК Украины.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть расписание соревнований по теннису с участием украинцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Ангелина Калинина

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