Лузан и Федорив принесли Украине пятую медаль чемпионата Европы по гребле
Украинки Людмила Лузан и Ирина Федорив стали призерками чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в чешском Рачице.
Украинский тандем завоевал серебряные награды в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, показав второй результат 1.56,456 мин.
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В медальной тройке украинки уступили испанскому дуэту и опередили венгерских соперниц.
Чемпионат Европы
Каноэ-двойка, 500 м, женщины
- Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) - 1.55,543
- Людмила Лузан / Ирина Федорив (Украина) - 1.56,456
- Агнес Кисс / Бьянка Надь (Венгрия) - 1.57,163
Для Украины эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Лузан стала чемпионкой в соревнованиях каноэ-одиночок на 500 м и серебряной призеркой на дистанции 200 м. Также она вместе с Федорив завоевала серебро в каноэ-двойке на 200 м. Кроме того, бронзовая награда в активе Андрея Рыбачка в мужских соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое в истории золото чемпионата Европы в командном фехтовании на шпаге.
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