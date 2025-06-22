iSport.ua
Русский Українська
Другие

Лузан и Федорив принесли Украине пятую медаль чемпионата Европы по гребле

Украинская каноэ-двойка стала призером на дистанции 500 м.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Людмила Лузан и Ирина Федорив / Федерация каноэ Украины
Людмила Лузан и Ирина Федорив / Федерация каноэ Украины

Украинки Людмила Лузан и Ирина Федорив стали призерками чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в чешском Рачице.

Украинский тандем завоевал серебряные награды в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, показав второй результат 1.56,456 мин.

Читай также: Лузан стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на дистанции 500 м

В медальной тройке украинки уступили испанскому дуэту и опередили венгерских соперниц.

Чемпионат Европы
Каноэ-двойка, 500 м, женщины

  1. Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) - 1.55,543
  2. Людмила Лузан / Ирина Федорив (Украина) - 1.56,456
  3. Агнес Кисс / Бьянка Надь (Венгрия) - 1.57,163

Для Украины эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Лузан стала чемпионкой в соревнованиях каноэ-одиночок на 500 м и серебряной призеркой на дистанции 200 м. Также она вместе с Федорив завоевала серебро в каноэ-двойке на 200 м. Кроме того, бронзовая награда в активе Андрея Рыбачка в мужских соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое в истории золото чемпионата Европы в командном фехтовании на шпаге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гребля на байдарках и каноэ чемпионат Европы по гребле Людмила Лузан

Статьи по теме

Лузан стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на дистанции 500 м Лузан стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на дистанции 500 м
Украинец Епифанов - чемпион Паралимпиады-2024 Украинец Епифанов - чемпион Паралимпиады-2024
Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча
Ювентус хочет продать игрока, который провел всего один сезон в клубе Ювентус хочет продать игрока, который провел всего один сезон в клубе

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
просмотров

Последние новости

Теннис15:50
Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча
Другие15:10
Лузан и Федорив принесли Украине пятую медаль чемпионата Европы по гребле
Европа15:08
Ювентус хочет продать игрока, который провел всего один сезон в клубе
Европа14:37
Бавария нацелилась на еще одного вингера
Бокс14:30
"Должен доказать, что я новая сила": Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком
Другие13:48
Лузан стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на дистанции 500 м
Европа13:46
Байер приобретет защитника Ливерпуля
Европа13:28
Чуамени: Было больно смотреть финал Лиги чемпионов по телевизору
Европа12:58
Куртуа сделал заявление о своем будущем в Реале
Европа12:55
Манчестер Юнайтед нашел замену Онану
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK