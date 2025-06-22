Лузан и Федорив принесли Украине пятую медаль чемпионата Европы по гребле

Украинки Людмила Лузан и Ирина Федорив стали призерками чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в чешском Рачице.

Украинский тандем завоевал серебряные награды в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, показав второй результат 1.56,456 мин.

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В медальной тройке украинки уступили испанскому дуэту и опередили венгерских соперниц.

Чемпионат Европы

Каноэ-двойка, 500 м, женщины

Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) - 1.55,543 Людмила Лузан / Ирина Федорив (Украина) - 1.56,456 Агнес Кисс / Бьянка Надь (Венгрия) - 1.57,163

Для Украины эта медаль стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Лузан стала чемпионкой в соревнованиях каноэ-одиночок на 500 м и серебряной призеркой на дистанции 200 м. Также она вместе с Федорив завоевала серебро в каноэ-двойке на 200 м. Кроме того, бронзовая награда в активе Андрея Рыбачка в мужских соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое в истории золото чемпионата Европы в командном фехтовании на шпаге.

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