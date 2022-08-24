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Министр спорта Украины: Нам важно, чтобы российские и белорусские спортсмены не принимали участие в международных турнирах

Вадим Гутцайт высказался о санкциях в отношении атлетов из стран-агрессоров.
Сегодня, 21:14
Вадим Гутцайт / УНИАН
Вадим Гутцайт / УНИАН
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился деталями о проделанной работе в отношении отстранения спортсменов из РФ и Беларуси.

По словам главы ведомства, до завершения войны будет вестись работа над тем, чтобы атлеты из стран-агрессоров не принимали участие в международных соревнованиях.

"Для нас важно, чтобы мы вообще не видели российских и белорусских спортсменов на соревнованиях. Так, в Монголии (к соревнованиям по дзюдо допустили русских и белорусских спортсменов – прим.) были русские спортсмены, наши спортсмены не участвовали. Но на следующих соревнованиях мы уже не видели, и мы надеемся, что не будем видеть российских спортсменов.

Работаем, чтобы все большее время мы их не видели. Но они ищут разные пути, чтобы под нейтральным флагом появляться, выступать. Мы общаемся со всеми нашими федерациями, МОК, который осудил и дал рекомендации, чтобы не допускали российских и белорусских спортсменов. Это очень сложно, потому что они лезут, лезут. Но мы будем работать, чтобы до конца войны мы не видели русских и белорусских спортсменов на соревнованиях.

Вы видите, сколько убивают украинцев, спортсменов, сколько разрушают нашу инфраструктуру, сколько было разрушено спортивных объектов, дворцов спорта, бассейнов. Мы показываем, рассказываем, все наши спортсмены рассказывают, что происходит. Мы работаем на дипломатическом спортивном фронте.

Мы показываем, рассказываем, что невозможно в столь сложное время для Украины, когда убивают украинцев, чтобы спортсмены из Беларуси и России были представлены на соревнованиях. Еще раз повторяю, что это очень сложно. Но мы делаем свое дело и будем делать", – цитирует Гутцайта сайт министерства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией
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