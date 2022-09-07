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Матч отбора на чемпионат Европы по волейболу между Украиной и Венгрией был прерван из-за технических причин

В игровом зале на час пропал свет во время важной встречи.
Сегодня, 21:12
Украина - Венгрия / iSport.ua
Украина - Венгрия / iSport.ua
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В среду, 7 сентября, в чешском городе Кутна Гора женская национальная сборная Украины по волейболу проведет свой пятый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. В группе С она сыграет с Венгрией.

В матче произошла техническая заминка. В игровом зале пропал свет на час, ввиду чего комнатам пришлось дожидаться возобновления подачи электроэнергии.

Отметим, обе команды уже обеспечили себе путевки в финальный этап Евро, поэтому в предстоящем поединке будут бороться только за итоговое первое место в группе.

На данный момент сборная Украины опережает соперниц, имея в своем активе 4 победы и 11 набранных очков, в свою очередь у Венгрии - 3 победы и 10 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Сборная Украины
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