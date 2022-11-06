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Радивилов - о бронзе на ЧМ по спортивной гимнастике: Эта медаль очень важна для моей страны

Украинский спортсмен поделился эмоциями от завоевания награды на мировом первенстве.
Вчера, 22:24
Игорь Радивилов
Игорь Радивилов

В английском Ливерпуле подходит к концу ЧМ-2022 по спортивной гимнастике.

В последний день соревнований украинец Игорь Радивилов добыл бронзу в опорном прыжке.

Спортсмен поделился мыслями после завоевания престижной награды.

"Эта медаль очень важна для Украины, из-за войны и проблем, которые мы имели с подготовкой.

Бронза поможет подтолкнуть меня к следующему ЧМ и Олимпиаде, и, возможно, у меня будет еще одна медаль", – заявил гимнаст.

Стоит отметить, что Радивилов может представить Украину на Олимпийских Играх-2024 в Париже.


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