Радивилов - о бронзе на ЧМ по спортивной гимнастике: Эта медаль очень важна для моей страны
Украинский спортсмен поделился эмоциями от завоевания награды на мировом первенстве.
В английском Ливерпуле подходит к концу ЧМ-2022 по спортивной гимнастике.
В последний день соревнований украинец Игорь Радивилов добыл бронзу в опорном прыжке.
Спортсмен поделился мыслями после завоевания престижной награды.
"Эта медаль очень важна для Украины, из-за войны и проблем, которые мы имели с подготовкой.
Бронза поможет подтолкнуть меня к следующему ЧМ и Олимпиаде, и, возможно, у меня будет еще одна медаль", – заявил гимнаст.
Стоит отметить, что Радивилов может представить Украину на Олимпийских Играх-2024 в Париже.