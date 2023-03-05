Украинец Котовский добыл второе кряду золото на Кубке мира по фристайлу

В Швейцарии прошел этап Кубка мира по фристайлу.

Украинский спортсмен Дмитрий Котовский добыл победу с результатом в 137,0 балла.

Второе место занял Нео Рот из страны-хазяйки, отстав от украинца на 4 пункта ТОП-3 замкнул представитель США Кристофер Лиллис, набрав 128,0 балла

Стоит отметить, что еще один представитель Украины Владимир Кушнир занял десятую позицию на соревнованиях.

Напомним, для Котовского это вторая победа подряд. Ранее он[ [link_local link_article_id="7157051"]]стал победителем этапа Кубка мира в США[[/link_local]].

Кубок мира по лыжной акробатике

Энгадин, Швейцария. Мужчины

1. Дмитрий Котовский (Украина) - 137,76

2. Нео Рот (Швейцария) - 133,11

3. Кристофер Лиллис (США) - 128,00

10. Владимир Кушнир (Украина) - 103,27

16. Захар Максимчук (Украина) - 80,72

18. Максим Кузнецов (Украина) - 76,14

20. Александр Окипнюк (Украина) - 64,16

22. Ян Гаврюк (Украина) - 51,97