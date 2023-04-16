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Середа выборол серебро на Кубке мира по прыжкам в воду

17-летний спортсмен привезет домой две медали.
Сегодня, 13:57
Кирилл Болюх и Алексей Середа / Getty Images
Кирилл Болюх и Алексей Середа / Getty Images

Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа заработал серебро на первом этапе Кубка мира.

Сорвенование, проходящее в китайском Сиане, близится к завершению, и Украина оканчивает его с двумя медалями.

Ранее Середа и Болюх заработали бронзовые медали по синхронным прыжкам с платформы. А сегодня Алексей добавил еще и серебро в нашу копилку.

17-летний спортсмен был единственным представителем Украины в финальной стадии, и сумел заработать 518,30 баллов, что гарантировали ему второе место.

Ранее Ангелина Ломачинская заработала две бронзовые медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Середа

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