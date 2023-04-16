Середа выборол серебро на Кубке мира по прыжкам в воду
17-летний спортсмен привезет домой две медали.
Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа заработал серебро на первом этапе Кубка мира.
Сорвенование, проходящее в китайском Сиане, близится к завершению, и Украина оканчивает его с двумя медалями.
Ранее Середа и Болюх заработали бронзовые медали по синхронным прыжкам с платформы. А сегодня Алексей добавил еще и серебро в нашу копилку.
17-летний спортсмен был единственным представителем Украины в финальной стадии, и сумел заработать 518,30 баллов, что гарантировали ему второе место.
Ранее Ангелина Ломачинская заработала две бронзовые медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике.