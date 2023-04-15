iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Тяжелоатлетка Ломачинская завоевала две медали чемпионата Европы

Спортсменка открыла счет украинским наградам на нынешнем континентальном первенстве.
Вчера, 23:15
Ангелина Ломачинская / НОК Украины / Isaac J. Morillas Photography
Ангелина Ломачинская / НОК Украины / Isaac J. Morillas Photography

В субботу, 15 апреля, в столице Армении Ереване стартовал чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике.

Стартовый день соревнований стал успешным для украинской сборной, пополнившей свой зачет первыми наградами.

В весовой категории до 49 кг на пьедестал поднялась Ангелина Ломачинская, завоевав две бронзы.

Украинская спортсменка продемонстрировала третий результат в рывке - 81 кг, а в толчке была пятой - 95 кг. Этого показателя хватило для бронзы по сумме двоеборья - 176 кг.

Напомним, что на чемпионате Европы 2022 года Ангелина Ломачинская завоевала "большое" серебро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелая атлетика

Статьи по теме

Украина завоевала 18-ю медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Украина завоевала 18-ю медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Украинка Конотоп взяла три медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике Украинка Конотоп взяла три медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Украинка Ломачинская завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Украинка Ломачинская завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Казахстанского тяжелоатлета лишили золота Олимпиады-2016 из-за допинга Казахстанского тяжелоатлета лишили золота Олимпиады-2016 из-за допинга
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

НБА01:04
Плей-офф НБА: Филадельфия победила Нетс в первом матче серии, Бостон переиграл Атланту
00:27
О'Салливан успешно стартовал на чемпионате мира по снукеру
Европа00:05
Реал уверенно переиграл Кадис
Вчера, 23:53
Европа23:53
ПСЖ уверенно переиграл Ланс
Европа23:41
Монца сенсационно обыграла Интер
Другие23:15
Тяжелоатлетка Ломачинская завоевала две медали чемпионата Европы
Европа23:03
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории чемпионатов Франции
Бокс22:42
"Слишком стар, слишком мал": Стивенсон не видит шансов для Ломаченко в бою с Хэйни
Европа22:29
Родриго сыграл юбилейный матч за Реал
Теннис21:58
Даяна Ястремская уступила американке украинского происхождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK