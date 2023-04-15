Тяжелоатлетка Ломачинская завоевала две медали чемпионата Европы

В субботу, 15 апреля, в столице Армении Ереване стартовал чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике.

Стартовый день соревнований стал успешным для украинской сборной, пополнившей свой зачет первыми наградами.

В весовой категории до 49 кг на пьедестал поднялась Ангелина Ломачинская, завоевав две бронзы.

Украинская спортсменка продемонстрировала третий результат в рывке - 81 кг, а в толчке была пятой - 95 кг. Этого показателя хватило для бронзы по сумме двоеборья - 176 кг.

Напомним, что на чемпионате Европы 2022 года Ангелина Ломачинская завоевала "большое" серебро.