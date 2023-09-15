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Сборная Украины по футзалу разгромила Бельгию на старте отбора на чемпионат мира

Коллектив Александра Косенко уверенно справился со своим соперником.
Вчера, 22:52
Бельгия - Украина
Бельгия - Украина

В рамках старта отбора на чемпионат мира по футзалу Украина встретилась с Бельгией.

"Желто-голубые" уверенно разобрались с соперником, победив 2:10.

Самым результативным игроком матча стал Даниил Абакшин, оформивший хет-трик.

Отметим, что в параллельном матче квартета Сербия победила Польшу 2:1.

Напрямую на мировое первенство выходят победители групп и 4 лучших вторых места.

Бельгия - Украина 2:10

Голы:  Эль-Факири, 12, 35 - Шотурма, 1, Педяш, 9, 23, Швед, 10, Мельник, 13, Абакшин, 14, 19, 20, Корсун, 25, Фаренюк, 39

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина футзал бельгия

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Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

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