Сборная Украины по футзалу разгромила Бельгию на старте отбора на чемпионат мира

В рамках старта отбора на чемпионат мира по футзалу Украина встретилась с Бельгией.

"Желто-голубые" уверенно разобрались с соперником, победив 2:10.

Самым результативным игроком матча стал Даниил Абакшин, оформивший хет-трик.

Отметим, что в параллельном матче квартета Сербия победила Польшу 2:1.

Напрямую на мировое первенство выходят победители групп и 4 лучших вторых места.

Бельгия - Украина 2:10

Голы: Эль-Факири, 12, 35 - Шотурма, 1, Педяш, 9, 23, Швед, 10, Мельник, 13, Абакшин, 14, 19, 20, Корсун, 25, Фаренюк, 39

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!