Сборная Украины по футзалу разгромила Бельгию на старте отбора на чемпионат мира
Коллектив Александра Косенко уверенно справился со своим соперником.
В рамках старта отбора на чемпионат мира по футзалу Украина встретилась с Бельгией.
"Желто-голубые" уверенно разобрались с соперником, победив 2:10.
Самым результативным игроком матча стал Даниил Абакшин, оформивший хет-трик.
Отметим, что в параллельном матче квартета Сербия победила Польшу 2:1.
Напрямую на мировое первенство выходят победители групп и 4 лучших вторых места.
Бельгия - Украина 2:10
Голы: Эль-Факири, 12, 35 - Шотурма, 1, Педяш, 9, 23, Швед, 10, Мельник, 13, Абакшин, 14, 19, 20, Корсун, 25, Фаренюк, 39
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