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Женская сборная Украины по гандболу уступила Германии на старте отбора на Евро-2024

Коллектив Виталия Андронова не сумел победить своих соперниц.
Сегодня, 23:26
Женская сборная Украины по гандболу
Женская сборная Украины по гандболу

В рамках старте квалификации Евро-2024 Женская сборная Украины встретилась с Германией.

В первом матче отбора на континентальный форум подопечные Виталия Андронова не сумели добыть хороший результат, уступив со счетом 24:31.

В квартете "желто-голубых" также выступают сборные Словении и Израиля. С первыми 15 октября состоится номинально домашний матч.

В финальную часть чемпионата Европы пройдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды с третьих мест.

Украина - Германия 24:31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина гандбол

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