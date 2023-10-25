ХИТ стартовал в футзальной Лиге чемпионов с ничьи против Спортинга

В среду, 25 октября, в рамках первого тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов Спортинг принимал ХИТ.

В первом тайме игра команд была равной. Португальцы первыми вышли вперед, но на 15-й минуте Абакшин возобновил паритет на табло.

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Уже во второй половине матча хозяева вновь повели в счете. Все старания украинской команды были не зря, и им удалось вырвать ничью, ввиду чего ХИТ стартовал с ничьи в еврокубке.

Напомним, в следующем туре наши парни встретятся с Олмиссумом. Игра состоится в четверг, 26 октября, в 21:00.

Спортинг - ХИТ 2:2

Голы: Зики Те, 15, Жоау Матуш, 27 – Абакшин, 15, 36

Спортинг: Рафаньин – Зики Те, Жоау Матуш, Мерлим, Тайнан – Гонсалу, Гильерме, Франса, Паулета, Дзялошинский, Соколов, Пани Варела, Маседу.

ХИТ: Сухов – Жук, Поночевный, Чернявский, Серый – Кравец, Лифер, Сметанко, Мельник, Подлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин.

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