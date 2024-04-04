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WrestleMania XL: расписание и результаты боев

ISPORT представляет кард предстоящего главного события в мире рестлинга.
Сегодня, 19:51
WWE
WWE

WrestleMania XL — юбилейное, сороковое в истории шоу WrestleMania. Шоу американского реслинг-промоушна WWE запланировано к проведению 6 и 7 апреля 2024 года на арене "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Данный ивент разбит на два дня, где пройдут 13 громких поединков. Редакция ISPORT ознакомит вас с расписанием.

6 апреля 

  • Риа Рипли vs Бекки Линч - (Бой за чемпионство мира среди женщин)
  • Гюнтер vs Сэми Зейн - (Матч за титул интерконтинентальное чемпионство WWE)
  • "Судный день" (Финн Балор и Дамиан Прист) vs #DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) vs "Великолепная правда" (Миз и Ар-Трус) vs "Новый день" (Кофи Кингстон и Хавьер Вудс) vs A-Town Down Under (Остин Тиори и Грейсон Уоллер) vs "Новая кэтч-республика" (Пит Данн и Тайлер Бейт) - (Матч шести команд с лестницами за командное чемпионство WWE)
  • Джей Уссо vs Джимми Усо - (одиночный матч)
  • Бьянка Белэр, Джейд Каргилл и Наоми va Damage CTRL (Дакота Кай, Аска и Каири Сейн) - (Командный матч шести человек)
  • "Латиноамериканский мировой порядок" (Рей Мистерио и Дракон Ли) va. Сантоса Эскобара и Доминика Мистерио - (Командный матч)
  • The Bloodline (Роман Рейнс и Скала) vs Коди Роудса и Сета Роллинса - (Командный матч за правила боя Рейнса с Роудсом)

7 апреля

  • Сет Роллинс vs Дрю Макинтайр - (Матч за чемпионство мира в тяжелом весе)
  • Бэйли vs Йио Скай - (Матч за титул чемпионство WWE среди женщин)
  • Эл Эй Найт vs Эй Джей Стайлз - (Одиночный матч)
  • Логан Пол vs Кевина Оуэнса vs Рэнди Ортона - ("Тройная угроза" за чемпионство США)
  • "Прайд" (Бобби Лэшли, Монтез Форд и Анджело Докинз) vs "Последнего завета" (Каррион Кросс, Акам и Резар) - (Командный матч шести человек — филадельфийская уличная драка)
  • Коди Роудс vs Романа Рейнса - (Матч за чемпионство WWE)

WrestleMania — флагманское шоу WWE, которое впервые было проведено в 1985 году. Это было первое PPV-шоу (Pay-per-view) WWE, а также первое крупное событие компании, доступное для просмотра в режиме стриминга, когда WWE начала использовать этот способ трансляции в 2014 году.

На данный момент это самое давнее из регулярно проводимых шоу рестлинга.. Наряду с Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series и Money in the Bank, это одно из пяти крупнейших событий года, называемых "Большой пятеркой". 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: wrestling WWE

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