FOREVER.FASTER: РОЗКРИЙ СВОЮ СУПЕРСИЛУ

У 2024, році спорту, PUMA наголошує на своєму постійному теглайні FOREVER.FASTER та поширює його значення на всю екосистему бренду.

FOREVER.FASTER не просто набирає обертів, а стає ще потужніше та нагадує, що змінювати правила гри – особлива суперсила. Коли ти швидкий, ти задаєш темп. Гра рухається повільніше, а м’яч стає більшим.

FOREVER.FASTER відображає лайфстайл, що згуртовує, та надихає продовжувати рухатися тільки вперед. FOREVER – історія та культура, яка через свій досвід транслює важливість постійного самовдосконалення та шляху до перемоги. FASTER – новий етап розвитку спорту, коли інновації переплітаються з модою, а швидкість з постійним рухом.

У кампейні бренду на аудиторію чекає поєднання найкращих та найшвидших світових спортсменів. Футболісти: Неймар-молодший, Крістіан Пулишич, Джек Гріліш, Антуан Грізманн, Мемфіс Депай, Кай Гаверц та Данієль Карвахаль. Легкоатлети: Арман Дюплантіс, Карстен Вархолм, Шеріка Джексон, Фелікс Стронґ та Ярослава Магучіх. Баскетболісти: ЛаМело Болл та Бріанна Стюарт.

Саме тоді, коли інші думають, що ти не зможеш бути швидшим – ти прискорюєшся. Розкрий свою спортивну потужність та подивись на гру під новим кутом: FOREVER.FASTER

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