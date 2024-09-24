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Украина не без проблем победила Нидерланды и прошла в следующую стадию чемпионата мира

Подопечные Александра Косенко одержали важную победу.
Сегодня, 19:31
Андрей Мельник / Getty Images
Андрей Мельник / Getty Images

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира сборная Украины встретила с Нидерландами.

Наша команда открыла счет в первой 20-минутке. Забил Михаил Зварич.

Во втором тайме «оранье» смогли сравнять благодаря усилиям Саида Бузамбу, но довольно быстро Андрей Мельник вывел команду Александра Косенко вперед.

Впоследствии Мельник оформил дубль и «поставил точку» в матче, выведя нашу сборную в четвертьфинал.

Отметим, что в четвертьфинале Украина встретится с победителем пары Испания - Венесуэла.

Нидерланды - Украина 1:3

Голы: Бузамбу, 29 - Зварич, 9, Мельник, 31, 40

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина нидерланды

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