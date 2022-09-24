Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по академической гребле

В чешском Рачице проходит чемпионат мира по академической гребле. В субботу, 24 сентября, прошли соревнования байдарок-двоек.

Украина была представлена парой Станислава Ковалева и Игоря Хмары. Наши спортсмены выдали прекрасный заплыв, благодаря чему они сумели завоевать бронзовые медали.

Ковалев и Хмара на равных боролись с ирландцами, которые стали олимпийскими чемпионами в Токио, и итальянцами, которые на тех же Олимпийских играх стали бронзовыми призерами.

К сожалению, им не хватило самую малость, чтобы подняться на пьедестале повыше. Но даже такой результат стал историческим: эта бронза стала первой в истории украинской гребли в этом классе лодок.