Сборная Украины по артистическому плаванию пробилась в финал артистической программы

Наши девушки поборются в решающем раунде за награды.

Группа украинских артисток по плаванию успешно прошла квалификацию, заработав 234.8733 балла и заняв седьмое место.

Данный результат позволил нашим девушкам выйти в финал технической программы.

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Напомним, не так давно украинки также завоевали серебряные медали в акробатической программе.

Финал технической программы состоится завтра, 6 февраля, начало запланировано на 13:00.

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