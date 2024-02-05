Сборная Украины по артистическому плаванию пробилась в финал артистической программы
Наши девушки поборются в решающем раунде за награды.
Группа украинских артисток по плаванию успешно прошла квалификацию, заработав 234.8733 балла и заняв седьмое место.
Данный результат позволил нашим девушкам выйти в финал технической программы.
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Напомним, не так давно украинки также завоевали серебряные медали в акробатической программе.
Финал технической программы состоится завтра, 6 февраля, начало запланировано на 13:00.
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