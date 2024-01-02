Федина обратилась к главе МОК после очередной рашистской атаки на Харьков
Четырехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Марта Федина обратилась к главе МОК Томасу Баху.
В ночь на 2 января рашистская армия совершила очередной массированый обстрел Украины. На текущий момент известно о пяти погибших и 119 пострадавших.
Федина выложила сторис с последствиями атаки на Харьков Палас отель, расположенный в самом центре города.
Видео спортсменка подписала обращением к главе МОК, в котором Федина приглсаила его погостить в разрушенном отеле.
"Дорогой Томас Бах, приглашаю вас посетить 5-звездочный отель и посмотреть, что делает страна под "нейтральным флагом" в самом центре города", - написала Федина.
Ранее также видео с последствиями обстрелов поделилась и Марина Бех-Романчук.
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