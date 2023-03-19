Украина стала третьей в медальном зачете первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Украинские спортсменки завоевали две золотые и две серебряные награды.
Украина заняла третье место в медальном зачете на первом в истории этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который прошел в канадском Маркеме.
В ходе соревнований украинским спортсменкам удалось завоевать четыре награды - два золота и два серебра.
Марта Федина взяла медаль высшей пробы в технической программе, а также украинская сборная одержала победу в акробатической программе.
Сестры Владислава и Марина Алексиевы стали дважды серебряными призерками - в соревнованиях технических дуэтов и в произвольной программе.
Первый этап Кубка мира по артистическому плаванию
Топ-5 медального зачета
- Япония – 3 золота - 2 серебра - 1 бронза / 6 медалей
- Испания – 2 - 3 - 2 / 7
- Украина – 2 - 2 - 0 / 4
- Италия – 2 - 0 - 0 / 2
- Израиль – 1 - 0 - 2 / 3
Ранее сообщалось, что украинка Марта Федина была признана Европейской лигой плавания (LEN) лучшей синхронисткой 2022 года.