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Украина стала третьей в медальном зачете первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Украинские спортсменки завоевали две золотые и две серебряные награды.
Сегодня, 13:48
Марина и Владислава Алексиевы / Getty Images
Марина и Владислава Алексиевы / Getty Images

Украина заняла третье место в медальном зачете на первом в истории этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который прошел в канадском Маркеме.

В ходе соревнований украинским спортсменкам удалось завоевать четыре награды - два золота и два серебра.

Марта Федина взяла медаль высшей пробы в технической программе, а также украинская сборная одержала победу в акробатической программе.

Сестры Владислава и Марина Алексиевы стали дважды серебряными призерками - в соревнованиях технических дуэтов и в произвольной программе.

Первый этап Кубка мира по артистическому плаванию
Топ-5 медального зачета

  1. Япония – 3 золота - 2 серебра - 1 бронза / 6 медалей
  2. Испания – 2 - 3 - 2 / 7
  3. Украина – 2 - 2 - 0 / 4
  4. Италия – 2 - 0 - 0 / 2
  5. Израиль – 1 - 0 - 2 / 3

Ранее сообщалось, что украинка Марта Федина была признана Европейской лигой плавания (LEN) лучшей синхронисткой 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистическое плавание Марта Федина

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