Сестры Алексеевы выиграли серебро на Кубке мира с артистического плавания

В Канаде проходит Кубок мира по артистическому плаванию.

В рамках соревнования технической программы среди дуэтов украинки сестры Алексеевы смогли завоевать награду. Девушки показали второй результат, набрав 231,6543 балла.

Победителями соревнования стали спортсменки из Израиля, которые за свое выступление набрали - 233.4292 балла.

Отметим, что сестры Алексеевы выиграли для Украины вторую награду в Канаде. Ранее Марта Федина завоевала золото в техническом сольном выступлении.

Ранее сообщалось, что украинка Федина признана лучшей спортсменкой Европы в артистическом плавании.