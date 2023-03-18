Сестры Алексеевы выиграли серебро на Кубке мира с артистического плавания
Спортсменки выиграли вторую награду для Украины.
В Канаде проходит Кубок мира по артистическому плаванию.
В рамках соревнования технической программы среди дуэтов украинки сестры Алексеевы смогли завоевать награду. Девушки показали второй результат, набрав 231,6543 балла.
Победителями соревнования стали спортсменки из Израиля, которые за свое выступление набрали - 233.4292 балла.
Отметим, что сестры Алексеевы выиграли для Украины вторую награду в Канаде. Ранее Марта Федина завоевала золото в техническом сольном выступлении.
Ранее сообщалось, что украинка Федина признана лучшей спортсменкой Европы в артистическом плавании.