"Именно так выглядит новый 2024 год в Украине": Бех-Романчук показала последствия обстрелов

Спортсменка рассказала, что значит быть украинцем.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отреагировала на ракетные обстрелы Украины.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором показала результаты ракетных ударов.

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"Мы давно забыли о нормальной жизни. Именно так выглядит новый 2024 год в Украине, полный боли, страха, переживаний.

Вся Украина в огне! Все города атакуют враг, днем и ночью. Больно", - написала Бех-Романчук.

На момент публикации статьи известно о 4 погибших и 92 раненых.

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