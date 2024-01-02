"Абсолютное зло": Шахтер отреагировал на обстрел Украины

Донецкий Шахтер прокомментировал ракетный обстрел Киева, Харькова и Киевской области со стороны россии.

"Сегодня утром российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших.

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Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население", - говорится в заявлении.

На данный момент известно о четырех погибших и 92 пострадавших.

Ранее Динамо отреагировало на масштабный обстрел украинских городов.

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