Киевское Динамо отреагировало на масштабный обстрел украинских городов террористами из рф.

Столичный клуб поблагодарил силы ПВО за спасение жизней.

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"Благодарим силы ПВО за сотни спасенных жизней.

россия - это страна террорист", - написали киевляне в своем telegram-канале.

Отметим. что в ходе ночных и утренних обстрелов россиянами украинской территории по последним данным в Харькове пострадал 41 человек, в Киеве и киевской области пострадало 34 человека.

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