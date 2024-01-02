Динамо отреагировало на масштабный обстрел украинских городов
Киевский клуб поблагодарил силы ПВО.
Киевское Динамо отреагировало на масштабный обстрел украинских городов террористами из рф.
Столичный клуб поблагодарил силы ПВО за спасение жизней.
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"Благодарим силы ПВО за сотни спасенных жизней.
россия - это страна террорист", - написали киевляне в своем telegram-канале.
Отметим. что в ходе ночных и утренних обстрелов россиянами украинской территории по последним данным в Харькове пострадал 41 человек, в Киеве и киевской области пострадало 34 человека.
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