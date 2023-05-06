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Федина стала призеркой этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Украинская спортсменка завоевала серебряную награду в соло технической программы.
Сегодня, 13:55
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images

Украинка Марта Федина стала серебряным призером второго этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье.

Украинская спортсменка в соло технической программы стала второй с результатом 263.3083 балла и принесла Украине первую награду на этом этапе.

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Федина уступила первенство представительнице Японии Юкико Инуи.

Кубок мира. Артистическое плавание
Соло, техническая программа

  1. Юкико Инуи (Япония) - 282.2583 балла
  2. Марта Федина (Украина) - 263.3083
  3. Ирис Тио Касас (Испания) - 254.6542

Ранее сообщаелось, что Украина стала третьей в медальном зачете первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистическое плавание Марта Федина

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