Федина стала призеркой этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Украинка Марта Федина стала серебряным призером второго этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье.

Украинская спортсменка в соло технической программы стала второй с результатом 263.3083 балла и принесла Украине первую награду на этом этапе.

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Федина уступила первенство представительнице Японии Юкико Инуи.

Кубок мира. Артистическое плавание

Соло, техническая программа

Юкико Инуи (Япония) - 282.2583 балла Марта Федина (Украина) - 263.3083 Ирис Тио Касас (Испания) - 254.6542

Ранее сообщаелось, что Украина стала третьей в медальном зачете первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию.