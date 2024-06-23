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Украина впервые за долгие годы завоевала медаль на чемпионате Европы в комплексной мужской эстафете

Наши парни заняли третье место.
Вчера, 23:20
Александр Желтяков / Getty Images
Александр Желтяков / Getty Images

Сборная Украины завоевала бронзу на чемпионате Европы в мужской эстафете 4х100 метров комплексным стилем с результатом 3:33,50 минуты.

В составе команды "желто-синих" входили: Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Арсений Ковалев и Илья Линник.

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Наши парни отстали от австрийцев, которые стали победителями гонки, на 0,09 секунды.

Данная медаль стал первой для Украины в этом виде за 18 лет.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Плавание, эстафета. 4х100 метров 

1. Австрия - 3:33,41

2. Польша - 3:33,44

3. Украина - 3:33,50

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание Сборная Украины

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