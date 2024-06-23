Украина впервые за долгие годы завоевала медаль на чемпионате Европы в комплексной мужской эстафете
Наши парни заняли третье место.
Сборная Украины завоевала бронзу на чемпионате Европы в мужской эстафете 4х100 метров комплексным стилем с результатом 3:33,50 минуты.
В составе команды "желто-синих" входили: Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Арсений Ковалев и Илья Линник.
Читай также: Романчук выиграл вторую медаль на чемпионате Европы
Наши парни отстали от австрийцев, которые стали победителями гонки, на 0,09 секунды.
Данная медаль стал первой для Украины в этом виде за 18 лет.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Плавание, эстафета. 4х100 метров
1. Австрия - 3:33,41
2. Польша - 3:33,44
3. Украина - 3:33,50
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!