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Романчук выиграл вторую медаль на чемпионате Европы

Михаил завоевал серебро на дистанции почти вдвое больше чем та, где он взял золото.
Сегодня, 19:48
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

В рамках чемпионата Европы по водным видам спорта состоялся заплыв на 1500м вольным стилем среди мужчин.

Победу в этом финале одержал представитель Турции Кузей Тунчелли, который проплыл дистанцию за 14 минут и 55 секунд. Сразу за ним финишировал Михаил Романчук, отстав всего лишь на 5 секунд.

Замкнул тройку призеров венгр Жалан Саркани с результатом 15:06,57.

Отметим, что для Романчука это вторая медаль на континентальном первенстве. Ранее украинец завоевал золото на дистанции 800 м .

Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание на 1500 м вольным стилем, мужчины
Кузей Тунчелли (Турция) - 14:55,48
Михаил Романчук (Украина) - 15:00,99
Жалан Саркани (Венгрия) - 15:06,67

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Михаил Романчук

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