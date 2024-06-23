Романчук выиграл вторую медаль на чемпионате Европы
В рамках чемпионата Европы по водным видам спорта состоялся заплыв на 1500м вольным стилем среди мужчин.
Победу в этом финале одержал представитель Турции Кузей Тунчелли, который проплыл дистанцию за 14 минут и 55 секунд. Сразу за ним финишировал Михаил Романчук, отстав всего лишь на 5 секунд.
Замкнул тройку призеров венгр Жалан Саркани с результатом 15:06,57.
Отметим, что для Романчука это вторая медаль на континентальном первенстве. Ранее украинец завоевал золото на дистанции 800 м .
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание на 1500 м вольным стилем, мужчины
Кузей Тунчелли (Турция) - 14:55,48
Михаил Романчук (Украина) - 15:00,99
Жалан Саркани (Венгрия) - 15:06,67
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