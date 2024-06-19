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Романчук стал чемпионом Европы по плаванию на 800 м

Украинец одержал вторую победу для нашей сборной на турнире.
Сегодня, 22:21
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

В сербском Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта.

В финальном заплыве на дистанции на 800 м вольным стилем среди мужчин принял участие Михаил Романчук.

Украинский спортсмен с результатом 7 минут 42 секунды получил золотую медаль.  Серебро получил Димитриос Маркас из Греции, а замкнул тройку лидеров представитель Венгрии Залан Саркан.

Напомним, ранее в заплыве 200 м на спине Желтяков стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 200 мзолото завоевал Александр Желтяков. Это была первая украинская медаль на этом ЧЕ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Михаил Романчук

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