Романчук стал чемпионом Европы по плаванию на 800 м

Украинец одержал вторую победу для нашей сборной на турнире.

В сербском Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта.

В финальном заплыве на дистанции на 800 м вольным стилем среди мужчин принял участие Михаил Романчук.

Украинский спортсмен с результатом 7 минут 42 секунды получил золотую медаль. Серебро получил Димитриос Маркас из Греции, а замкнул тройку лидеров представитель Венгрии Залан Саркан.

Напомним, ранее в заплыве 200 м на спине Желтяков стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 200 мзолото завоевал Александр Желтяков. Это была первая украинская медаль на этом ЧЕ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!