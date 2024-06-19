Желтяков стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 200 м

В сербском Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

В плавании на 200 метров на спине среди мужчин был представитель Украины Александр Желтяков. Именно наш 18-летний спортсмен и одержал победу в своем заплыве.

Желтяков завоевал первую в карьере золотую медаль и первую для нашей страны на этом континентальном форуме.

Александр показал результат в 1 минуту и 55 секунд. Всего на три сотых секунды от украинца отстал представитель Греции Апостолос Сискос, а тройку лидеров замкнул швейцарец Роман Минтюков.

Чемпионат Европы по плаванию

Белград, Сербия

Александр Желтяков (Украина) - 1,55,39 Апостолос Сискос (Греция) - 1,55,42 Роман Митюков (Швейцария) - 1,55,75

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