Желтяков стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 200 м
Украинский спортсмен сумел добыть первую медаль на континентальном первенстве.
В сербском Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.
В плавании на 200 метров на спине среди мужчин был представитель Украины Александр Желтяков. Именно наш 18-летний спортсмен и одержал победу в своем заплыве.
Желтяков завоевал первую в карьере золотую медаль и первую для нашей страны на этом континентальном форуме.
Александр показал результат в 1 минуту и 55 секунд. Всего на три сотых секунды от украинца отстал представитель Греции Апостолос Сискос, а тройку лидеров замкнул швейцарец Роман Минтюков.
Чемпионат Европы по плаванию
Белград, Сербия
- Александр Желтяков (Украина) - 1,55,39
- Апостолос Сискос (Греция) - 1,55,42
- Роман Митюков (Швейцария) - 1,55,75
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