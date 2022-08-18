Мать легкоатлетки Табашник погибла в результате обстрела россиянами Харькова

Российские захватчики отобрали жизнь у родного человека украинской спортсменки.

Мать украинской легкоатлетки Екатерины Табашник погибла в результате ракетного удара россиянами по общежитию в Слободском районе Харькова.

Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Моя мамочка, я тебя очень сильно люблю. Руский мир забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как же я вас ненавижу", - написала Табашник.

Как сообщает Суспільне, под завалами в общежитии были найдены награды и грамоты Табашник, которые хранила семья.

Российские оккупанты утром 18 августа нанесли удар по общежитию в Слободском районе Харькова, а вечером 17 августа обстреляли общежитие в Салтовском районе.