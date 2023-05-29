Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в Рабате

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих добыла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате, Марокко.

Более того, на втором месте расположилась тоже представительница Украины Ирина Геращенко. Любопытно, что уже на планке 1.91 м выбыли все претендентки, кроме Ярославы и Ирины.

Однако Магучих не остановилась и заказала планку на 2.01 м, которую взяла с первой попытки. Таким образом девушка установила новый рекорд сезона, побив собственное же достижение, а также стала единственной спортсменкой в мире, кому в 2023 году покорилась высота более двух метров.

Но и это еще не все. Заодно Ярослава установила рекорд соревнований в Рабате, который держался с 2011 года, когда Бланка Влашич взяла высоту в 1.97 метра.

Бриллиантовая лига (Рабат): прыжки в высоту

Ярослава Магучих (Украина) - 2.01 м Ирина Геращенко (Украина) - 1.91 м Надежда Дубовицкая (Казахстан) и Ангелина Топич (Сербия) - 1.87 м

...

6. Юлия Левченко - 1.81 м