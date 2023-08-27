Украина впервые за десять лет завоевала "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике

В воскресенье, 27 августа, в Будапеште (Венгрия) состоялись финальные прыжки в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике.

В финале Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Не сумев взять планку выше 1,94 м, Геращенко завершила свои выступления на пятом месте. Магучих в свою очередь боролась до самого конца и в итоге завоевала золотую медаль - Ярослава единственная, кому покорилась планка 2,01 м.

Стоит отметить, что для Украины это "золото" стало первым на чемпионатах мира по легкой атлетике за последние десять лет.

В 2013 году сразу два украинских спортсмена стали чемпионами мира: Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту, а Анна Мельниченко - в семиборье.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!