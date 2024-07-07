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Бех-Романчук поздравила Магучих с установлением мирового рекорда

Спортсменка отметила триумф своей коллеги.
Сегодня, 18:59
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту, который держался 37 лет.

Ее коллега и соотечественница Марина Бех-Романчук отреагировала на достижение Ярославы, поздравив спортсменку в своем Instagram.

"Мировой рекорд. Поздравляю невероятную Ярославу Магучих и ее команду с этим историческим достижением", - написала Бех-Романчук.

Ярослава прыгнула на 2 метра 10 сантиметров, прошлый мировой рекорд держала Стефка Костадинова, которая прыгала на 2.09 м.

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