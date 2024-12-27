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Магучих попала в топ-5 спортсменок года в мире по версии авторитетного издания

Французский портал отметил рекорд и золото Олимпиады в активе украинки.
Сегодня, 15:59
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших спортсменок года.

В топ-5 попала украинка Ярослава Магучих. Она заняла пятое место.

Ярослава уступила, в частности, Симоне Байлз и Саммер Макинтош из США и Канады соответственно.

В течение 2024 года Магучих стала чемпионкой Европы, установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту, выиграла Золото Олимпиады и победила в финале Бриллиантовой Лиги.

Топ-5 спортсменок года по версии L'Equipe

  1. Симона Байлз (США) - художественная гимнастика
  2. Саммер Макинтош (Канада) - плавание
  3. Кэтлин Ледеки (США) - плавание
  4. Сидни Маклафлин (Канада) - легкая атлетика
  5. Ярослава Магучих (Украина) - легкая атлетика.

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