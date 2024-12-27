Магучих попала в топ-5 спортсменок года в мире по версии авторитетного издания
Французский портал отметил рекорд и золото Олимпиады в активе украинки.
Французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших спортсменок года.
В топ-5 попала украинка Ярослава Магучих. Она заняла пятое место.
Ярослава уступила, в частности, Симоне Байлз и Саммер Макинтош из США и Канады соответственно.
В течение 2024 года Магучих стала чемпионкой Европы, установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту, выиграла Золото Олимпиады и победила в финале Бриллиантовой Лиги.
Топ-5 спортсменок года по версии L'Equipe
- Симона Байлз (США) - художественная гимнастика
- Саммер Макинтош (Канада) - плавание
- Кэтлин Ледеки (США) - плавание
- Сидни Маклафлин (Канада) - легкая атлетика
- Ярослава Магучих (Украина) - легкая атлетика.
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