Магучих попала в топ-5 спортсменок года в мире по версии авторитетного издания

Французский портал отметил рекорд и золото Олимпиады в активе украинки.

Французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших спортсменок года.

В топ-5 попала украинка Ярослава Магучих. Она заняла пятое место.

Ярослава уступила, в частности, Симоне Байлз и Саммер Макинтош из США и Канады соответственно.

В течение 2024 года Магучих стала чемпионкой Европы, установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту, выиграла Золото Олимпиады и победила в финале Бриллиантовой Лиги.

Топ-5 спортсменок года по версии L'Equipe

Симона Байлз (США) - художественная гимнастика Саммер Макинтош (Канада) - плавание Кэтлин Ледеки (США) - плавание Сидни Маклафлин (Канада) - легкая атлетика Ярослава Магучих (Украина) - легкая атлетика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!