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Украинский "каэсер" получил трехлетнюю дисквалификацию за участие в подставных матчах

Киберспортсмен долго не сможет участвовать в официальных соревнованиях.
Сегодня, 13:14
Ganginho
Ganginho

Профессиональный киберспортсмен, игрок в Counter-Strike 2 Илья 'Ganginho' Черниченко дисквалифицирован на три года из-за нарушения правил ставок, сообщает Комиссия по добродетели в киберспорте (ESIC).

Организация провела расследование, в ходе которого обнаружила, что Ganginho сделал 390 ставок на поединки с участием команды Team Next Level, в то время, когда он за нее выступал.

В общем, на этих ставках Черниченко выиграл около $20 тысяч.

Эти нарушения привели к тому, что Ganginho получил трехлетний бан на участие в мероприятиях под эгидой ESIC. Запрет продлится с 7 декабря 2024 года по 6 декабря 2027 года. Сообщается, что игроку запрещено участвовать не только в качестве игрока, но и тренера, менеджера или даже комментатора.

Ранее ISPORT рассказывал, что бывшие игроки NaVi теперь будут играть за коллектив под названием Vodka Team.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike

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