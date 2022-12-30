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S1mple - лучший игрок года по версии Dexerto

Киберспортивный портал представил свою версию ТОП-5 игроков года.
Сегодня, 13:18
Александр
Александр "s1mple" Костылев / Getty Images

Завершился очередной сезон в CS:GO и в конце следующего месяца станет известно имя лучшего игрока 2022 года по версии HLTV.

Своим же мнением также поделились и журналисты Dexerto, которые признали лучшим игроком в Counter-Strike уходящего года украинца Александра Костылева.

"Несмотря на трудности команды и очевидные последствия войны в Украине, s1mple демонстрировал хорошие результаты в течение всего года и добавил в свою коллекцию две медали MVP", - пишет портал.

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ТОП-5 игроков года от Dexerto

Александр "s1mple" Костылев (Украина) - NaVi

Матье "ZywOo" Эрбо (Франция) - Vitality

Дмитрий "sh1ro" Соколов - Cloud9

Сергей "Ax1le" Рихторов - Cloud9

Никола "NiKo" Ковач (Босния и Герцеговина) - G2

Напомним, ранее s1mple был признан лучшим игроком в истории CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi s1mple Counter-Strike- Global Offensive Aлександр s1mple Костылев

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