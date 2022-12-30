S1mple - лучший игрок года по версии Dexerto

Завершился очередной сезон в CS:GO и в конце следующего месяца станет известно имя лучшего игрока 2022 года по версии HLTV.

Своим же мнением также поделились и журналисты Dexerto, которые признали лучшим игроком в Counter-Strike уходящего года украинца Александра Костылева.

"Несмотря на трудности команды и очевидные последствия войны в Украине, s1mple демонстрировал хорошие результаты в течение всего года и добавил в свою коллекцию две медали MVP", - пишет портал.

Читай также: Повторный триумф Усика, вторая медаль Абраменко и лучший игрок в истории CS:GO: итоги украинского спорта в 2022 году

ТОП-5 игроков года от Dexerto

Александр "s1mple" Костылев (Украина) - NaVi

Матье "ZywOo" Эрбо (Франция) - Vitality

Дмитрий "sh1ro" Соколов - Cloud9

Сергей "Ax1le" Рихторов - Cloud9

Никола "NiKo" Ковач (Босния и Герцеговина) - G2

Напомним, ранее s1mple был признан лучшим игроком в истории CS:GO.