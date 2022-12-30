Повторный триумф Усика, вторая медаль Абраменко и лучший игрок в истории CS:GO: итоги украинского спорта в 2022 году

Уходящий 2022 год вошел в историю Украины, как в историческом и общественном плане, так и спортивном. На 2022-й у украинских граждан были огромные надежды на спорт, на спортсменов, а также команды с организациями.

Этот год подарил нам новых чемпионов, новые команды и спортсменов, которые прославляют Украину на весь мир.

ISPORT.ua подводит украинские итоги спорта в уходящем году.

Усик вновь победил Джошуа

Сентябрь 2021-го года – событие, которое вошло в историю бокса и Украины. Александр Усик провел титульный поединок с Энтони Джошуа на Уэмбли (Великобритания). Британец был фаворитом, но украинец выступил удивительным образом, добыв победу.

Планировалось, что реванш боксеров пройдет весной 2022-го года, однако в феврале началась полномасштабная война Украины с россией. Украинец помогал соотечественникам, вступил в территориальную оборону, а британец усердно тренировался. В итоге команды договорились о проведении второго поединка на август.

Команды устроили яркое шоу перед титульным поединком, проводили классные мероприятия, а также не забывали тренироваться. Джошуа сменил тренера, а Усик проходил адовою подготовку. Прогнозов по поводу итога боя было много, но также и сомнений – как справится Александр с давлением, как британец будет выступать под руководством нового тренера, как организуют бой в Саудовской Аравии.

В итоге зрители увидели изменения у британца, который действительно стал другим в ринге. Но также фанаты увидели то, что у украинца есть характер и стойкость, которые помогли ему в конце устоять и добыть победу по очкам.

Александр Усик сумел защитить звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Своей победой он открыл путь к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Абраменко выиграл очередную медаль на Олимпийских играх

Зимние олимпийские игры – стали последними масштабными соревнованиями перед войной. Украина была представлена во многих дисциплинах, однако выиграть удалось лишь одну медаль.

Героем Украины стал Александр Абраменко, который выиграл для страны единственную медаль. Абраменко принял участие в суперфинале индивидуальных соревнований по лыжной акробатике, где показал второй результат. Украинец уступил лишь представителю Китая.

Отметим, что четыре года назад Александр стал олимпийским чемпионом в данной дисциплине. Благодаря выигранной медали в Пекине Абраменко стал самым титулованным украинцем на зимних Олимпийских играх – две медали. Ровно столько, сколько и у Виты Семеренко.

Провал Динамо в еврокубках

В сезоне-2022/23 Украина в еврокубках была представлена нескольким командами: Шахтер, Динамо Киев, Днепр-1, Заря, Ворскла. Последние два коллектива не смогли пробиться в групповой этап Лиги конференций.

Шахтер сразу был в группе Лиги чемпионов, киевское Динамо провалилось в квалификации главного клубного турнира, а Днепр-1 попал лишь в Лигу конференций, проиграв в отборе Лиги Европы.

Для Днепр-1 – это участие было дебютным в истории клуба в еврокубках. От команды мало что ждали, особенно на фоне перестановок в клубе и тренерском штабе на фоне войны. Однако днепровский клуб удивил всех и вышел в плей-офф Лиги конференций.

Если Днепр-1 удивил со знаком плюс, то киевское Динамо – со знаком минус. Оказавшись в группе Лиги Европы вместе с Фенербахче, АЕК Ларнакой и Ренном, команда набрала лишь одно очко. Провал. Команду критиковали не за количество набранных очков, а за игру, ведь она была ужасна на фоне таких соперников.

Фанаты не сдерживали себя в плане критики, а футболисты смогли набрать форму лишь к концу первой половины сезона УПЛ. Однако это никак не повлияло на провал в еврокубках.

Украина на чемпионате Европы и мира по водным видам спорта

Украинцы очень сильно любят воду – море, речку и озера. Украина всегда славилась спортсменами по водным видам спорта: были великие победы, обидные поражения и лидеры мирового уровня. Сейчас у нас также есть такие спортсмены, которые прославляют Украину на весь мир.

В 2022 году прошли чемпионат мира и Европы по водным видам спорта: индивидуальные и командные соревнования по разным дисциплинам.

Сначала прошел чемпионат мира, в котором приняла участие Украины. По итогам соревнования наши спортсмены выиграли 10 медалей (2 золота, 6 серебряных и 2 бронзы). В итоге восьмое место в общем медальном зачете.

На европейском турнире Украина выступила немного лучше – 15 медалей, из которых девять золотых и шесть серебряных. Такой результат позволил нам стать третьей в медальном зачете.

Второе место на Паралимпиаде

Украинцы сильны характером, выдержкой, любовью и преданностью. Несмотря на различные проблемы, как на духовном, так и на физическом уровне, - всегда стараемся достигать максимума. На Паралимпийских играх в Пекине Украина вновь доказала свое право быть лучшими.

Украина на Паралимпиаде была представлена в различных дисциплинах, в различных видах спорта. В итоге нашим спортсменам удалось выиграть 29 медалей (11 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых). Суммарно мы заняли второе место в медальном зачете, пропустив вперед лишь Китай.

Примечательно, что в 2018 году Украина в медальном зачете была на шестом месте с 22 медалями в активе.

Лучшие на Дефлимпиаде

В прошлом году в бразильском городе Кашиас-ду-Сул должна была пройти Летняя Дефлимпида (мультиспортивные соревнования людей с нарушениями слуха), однако турнир перенесли на весну 2022 года.

Участие в соревновании принимала Украина. Наши спортсмены стали лучшими в разных дисциплинах и видах спорта. Суммарно украинцам удалось выиграть 138 медалей (62, 38, 38). Благодаря такому результату Украине удалось выиграть медальный зачет, опередив США и Иран, которые стали вторыми и третьими в медальном зачете.

S1mple – лучший игрок в истории CS:GO

Киберспорт в Украине набирает свою популярность среди фанатов, но на мировом уровне есть организация, которая идет в лидерах в разных дисциплинах. Natus Vincere – имеет команды в Dota 2, PUBG, Valorant, CS:GO.

Именно в шуторе от первого лица - CS:GO – есть лучший игрок в истории, который из Украины. Александр "S1mple" Костылев – снайпер команды NaVi. Он многие годы считается одним из лучших во всем мире.

Несмотря на командные провалы в текущем году – лишь одна победа на крупном турнире, украинец вновь подтверждает свою значимость для всего спорта. S1mple выиграл множество индивидуальных наград, однако также получил одну из самых важных за всю карьеру.

Организация ESL официально объявила о том, что Костылев – лучший игрок в истории CS:GO. Украинец обогнал в голосовании игроков со всего мира. Абсолютно заслуженный результат.

Украина на Евробаскете

Европейский баскетбольный турнир – это праздник для многих фанатов и зрителей. На соревновании была представлена сборная Украины. Команда Айнарса Багатскиса попала в группу вместе с Грецией, Хорватией, Италией, Эстонией и Великобританией.

"Желто-синие" за пять игр добыли три победы: над Великобританией, Эстонией и Италией. По итогам группы вышли четыре команды в плей-офф, включая Украину.

В плей-офф сборная Украины встретилась с Польшей. Поединок проходил в равной борьбе, лидер менялся каждую четверть, но в итоге победу добыла польская команда.

Для Украины выход в плей-офф – отличный результат, но обидно, что команда Багатскиса могла проходить в четвертьфинал.

По итогам турнира Украина вернулась в ТОП-30 лучших команд Европы. Багатскис сразу после Евробаскета объявил об уходе, но через пару месяцев вернулся и дальше руководит командой.

Мультиспортивный чемпионат Европы

Мультиспотивный Евро – это аналог Олимпийских игр. Вторые в истории данные соревнования проходили в Мюнхене (Германия).

В программу объединенного чемпионата входили соревнования по 9 видам спорта: легкая атлетика, пляжный волейбол, велоспорт, спортивная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, скалолазание, настольный теннис, триатлон.

Сборная Украины была представлена большим количеством спортсменов, которые сумели выиграть 22 медали (5 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). Данный результат позволил нашей команде занять 11-е место в рейтинге.

Отметим, что в 2018 году Украина стала восьмой в рейтинге с 26 наградами (8–12–6).

Всемирные игры и Украина

В Бирмингеме (штат Алабама, США) прошли Всемирные игры-20222. Участие на турнире приняла сборная Украины, которая была представлена в 19 видах спорта (103 спортсмена).

По итогам десяти соревновательных дней в активе Украины 45 медалей – 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых.

Такой результат позволил Украине стать третьей в медальном зачете, пропустив вперед Германию и США.

Несмотря на множество побед на спортивном уровне, украинцы ждут самой главной – победы над рашистами. Верим и ждем, что 2023-й год подарит нам такую важную и нужную победу!

Дмитрий Данец