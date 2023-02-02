Украинцы из B8 спаслись от вылета, NaVi - не смогли: итоги первого дивизиона DPC

Сезон в Dota 2 полноценно стартовал и в большинстве дивизионов завершились баталии первого тура сезона DPC 2023.

По их результата определились большинство участников предстоящего The Lima Major 2023, который пройдет в Перу в конце февраля-начале марта.

ISPORT подводит итоги DPC 2023 Tour 1.

Северная Америка

В этом регионе путевки на "мэйджор" могли добыть только две лучших команды, которыми стали TSM и Shopify Rebellion. Две худшие из восьми опускались в нижний дивизион.

Одним из участников этого дивизиона была и украинская организация B8, в которой играют четыре украинца StoneBank2, Dendi3, Funn1k4, Lodine и перуанец MoOz5. Парни лишь в последние два дня сумели победить в двух матчах и избежать вылета, заняв шестое место.

Неудачниками же в итоге стали Thiuth Gaming и ALPHA - которых и обыграли B8.

Результаты первого тура североамериканского дивизиона

TSM 7-0 / вышли на The Lima Major 2023 Shopify Rebellion 6-1 / вышли на The Lima Major 2023 nouns 5-2 Wildcard Gaming 4-3 5RATFORCESTAFF 3-4 B8 2-5 Thiuth Gaming 1-6 / вылетели в Дивизион 2 ALPHA 0-7 / вылетели в Дивизион 2

Южная Америка

В Латинской Америки фавориты легко сумели доказать свой статус и завоевать путевки на первый "мэйджор" этого года. beastcoast, показавшие неплохой уровень на последнем TI легко забрали первое место. Вторую путевку ожидаемо выбили себе Evil Geniuses, которые проводят свой первый сезон в Южной Америке.

Напомним, одна из старейших киберспортивных команд мира попросту выкупила бывший состав Thunder Awaken, который сумел блеснуть на TI-2022. Кстати, о них. Новички перуанской команды впечатлить не смогли и заняли лишь 5-ю строчку.

Результаты первого тура южноамериканского дивизиона

beastcoast 7-0 / вышли на The Lima Major 2023 Evil Geniuses 6-1 / вышли на The Lima Major 2023 Alliance.LATAM 3-4 Keyd Stars 3-4 Thunder Awaken 3-4 Infinity Esports 3-4 Ravens 2-5 / вылетели в Дивизион 2 Infamous 1-6 / вылетели в Дивизион 2

Восточная Европа

Точно так же без сенсаций прошел первый тур и в восточно-европейском регионе. Путевки на "мэйджор" в Лиме получили Team Spirit, BetBoom и украинская организация HellRaisers, за которую не выстпает ни одного украинца.

А вот новички NaVi не просто не смогли впечатлить, а и вовсе разочаровали, хотя и ветераны команды тоже не блистали. Украинская команда заняла последнее место в турнирной таблице и следующий тур проведет во втором дивизионе.

Результаты первого тура восточноевропейского дивизиона

BetBoom Team 7-0 / вышли на The Lima Major 2023 Team Spirit 6-1 / вышли на The Lima Major 2023 HellRaisers 5-2 / вышли на The Lima Major 2023 Virtus.pro 4-3 Darkside 2-5 One Move 2-5 Nemiga Gaming 1-6 / вылетели в Дивизион 2 Natus Vincere 1-6 / вылетели в Дивизион 2

Западная Европа

Максимально интересный тур получился в Западной Европе. Team Liquid и Gaimin Gladiators без проблем получили свои путевки на "мэйджор", а вот Entity и победителям TI-2022 Tundra Esports пришлось решать все в тай-брейках против команды OG.

Однако главной сенсацией стал вылет финалиста прошлого The International команды Team Secret. Коллектив Романа Resolut1on Фоминока провела абсолютно провальный сплит, одержав единственную побуде над другим аутсайдером Into the Breach.

Результаты первого тура западноевропейского региона

Team Liquid 7-0 / вышли на The Lima Major 2023 Gaimin Gladiators 5-2 / вышли на The Lima Major 2023 Entity 4-3 / вышли на The Lima Major 2023 Tundra Esports 4-3/вышли на The Lima Major 2023 OG 4-3 Nigma Galaxy 2-5 Into The Breach 1-6 / вылетели в Дивизион 2 Team Secret 1-6 / вылетели в Дивизион 2

Южно-Восточная Азия

На первом "мэйджоре" мы также не увидим и команду Fnatic, занявшей последнее место в своем регионе, и Boom Esports, которые выбили экс-чемпионов Team Spirit на прошлом TI. Обе кманды заняли последние места и продолжат борьбу во втором дивизионе.

Путевки Лиму достались командам Execration, Geek Slate, прошедшим первый тур уверенно, и Talon Esports, добывшим себе путвку в тай-брейках.

Результаты первого тура региона Южно-восточной Азии

Execration 6-1 / вышли на The Lima Major 2023 Geek Slate 5-2 / вышли на The Lima Major 2023 Talon Esports 4-3 / вышли на The Lima Major 2023 Blacklist International 4-3 Team SMG 3-4 Bleed Esports 3-4 BOOM Esports 2-5 / вылетели в Дивизион 2 Fnatic1-6 / вылетели в Дивизион 2

Китай

В китайском регионе первый тур еще не окончен, однако три команды уже успели оформить себе досрочный путевки на "мэйджор" в Лиму. Team Aster, даже лишився Ori, который покорил фанатов на TI, без проблем прошла первый тур. Также регион представят Team Knights и PSG.LGD.

На последнюю путевку претендуют два коллектива - Xtreme Gaming и EHOME. В последнем туре мы, возможно, узнаем имя четвертого учасника, но, скорее всего, киатйским фанатов ожидает ряд тай-брейков.

Результаты первого тура китайского региона