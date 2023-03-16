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Ключевой игрок Боруссии Дортмунд померялся силами в FIFA 23 со звездой известного телесериала

Беллингем поучаствовал в интересном промо-компании.
Вчера, 23:20
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем решил померяться силами в футбольном симуляторе FIFA 23 с одной из звезд сериала "Тед Лассо".

В известном американском проекте актер, играющий форварда ФК Ричмонд Джейми Тарта, решил сыграть за свою команду против представителя "шмелей".

В итоге, полузащитник из Дортмунда показал мастер-класс актеру, разгромив его с солидным счетом.

Ранее сообщалось, что Реал приостановил работу над переходом Беллингема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд джуд беллингем FIFA 23 Ричмонд

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