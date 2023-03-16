Ключевой игрок Боруссии Дортмунд померялся силами в FIFA 23 со звездой известного телесериала
Беллингем поучаствовал в интересном промо-компании.
Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем решил померяться силами в футбольном симуляторе FIFA 23 с одной из звезд сериала "Тед Лассо".
В известном американском проекте актер, играющий форварда ФК Ричмонд Джейми Тарта, решил сыграть за свою команду против представителя "шмелей".
В итоге, полузащитник из Дортмунда показал мастер-класс актеру, разгромив его с солидным счетом.
Ранее сообщалось, что Реал приостановил работу над переходом Беллингема.