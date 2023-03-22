Valve представила Counter-Strike 2

Новинка выйдет уже летом 2023 года.

Корпорация Valve наконец представила Counter-Strike 2.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS:GO (@CounterStrike) March 22, 2023

Анонс состоялся в официальном Твиттере Valve, а на официальном Уoutube-канале корпорации появились первые геймплейные ролики долгоожидаемой новинки.

Команда утверждает, что новый движок позволил улучшить освещение, реализовать физически достоверную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры, свет и отражения.

В частности можно увидеть переработанные карты, обновленные дымовые гранаты и неограниченный тикрейт.

Новая CS будет работать на движке Source 2, а выйдет уже летом 2023 года.