Valve представила Counter-Strike 2
Корпорация Valve наконец представила Counter-Strike 2.
Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S— CS:GO (@CounterStrike) March 22, 2023
Анонс состоялся в официальном Твиттере Valve, а на официальном Уoutube-канале корпорации появились первые геймплейные ролики долгоожидаемой новинки.
Команда утверждает, что новый движок позволил улучшить освещение, реализовать физически достоверную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры, свет и отражения.
В частности можно увидеть переработанные карты, обновленные дымовые гранаты и неограниченный тикрейт.
Новая CS будет работать на движке Source 2, а выйдет уже летом 2023 года.