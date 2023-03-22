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Valve представила Counter-Strike 2

Новинка выйдет уже летом 2023 года.
Сегодня, 18:48
Counter-Strike 2 / counter-strike.net
Counter-Strike 2 / counter-strike.net

Корпорация Valve наконец представила Counter-Strike 2.

Анонс состоялся в официальном Твиттере Valve, а на официальном Уoutube-канале корпорации появились первые геймплейные ролики долгоожидаемой новинки.

Команда утверждает, что новый движок позволил улучшить освещение, реализовать физически достоверную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры, свет и отражения.

В частности можно увидеть переработанные карты, обновленные дымовые гранаты и неограниченный тикрейт.

Новая CS будет работать на движке Source 2, а выйдет уже летом 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike

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